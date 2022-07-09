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Çocukların bayramdaki adresi Sakarya Lunapark

YAŞAM 09.07.2022, 10:28
Çocukların bayramdaki adresi Sakarya Lunapark

Açılışı gerçekleştirilen Sakarya Lunapark, Kurban Bayramı’nda çocukların adresi oluyor. Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da eksikliği hissedilen ve özellikle gençler ile çocuklarımızın beklediği yeni bir sosyal yaşam alanını şehrimize kazandırdık. Hayırlı olsun” dedi. Vali Kaldırım ise şehri daha yaşanabilir kılan merkezlerin önemine değinerek lunaparkın hayırlı olmasını diledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal hayatına kazandırılan ve Sakarya Park içerisinde kurulan lunaparkın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı açılış töreninde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti ilçe başkanları, SAÜ Rektörü Prof. Dr.Fatih Savaşan, SESOB Başkanı Hasan Alişan, oda başkanları, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda davetli yer aldı. Açılışta çocuklar Başkan Yüce’ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu, lunapark için teşekkür etti.

Sakarya’nın sosyal yaşamına önemli dokunuşlar

Sözlerine Sakarya’nın yemyeşil bir coğrafyaya sahip bir şehir olduğunu ifade ederek başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mız; şehir içi yollarda, kavşaklarda, evlerimizin balkonlarında, şehir meydanlarında, ailelerimizle birlikte çıktığımız yürüyüş yollarında ve bisiklet yollarında gördüğümüz üzere adeta cennetten bir köşe gibidir. Şehrimizi sembolize edecek, kültürel zenginliğini yansıtacak park, bahçe ve sosyal yaşam alanları ile Sakarya’mıza yakışacak sosyal yaşam alanları inşa etmeye devam ediyoruz. Millet Bahçesi’ndeki Lunapark, Ters Ev, Uçak Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi ve Sakarya İl Ormanı yenilemesi gibi projelerimiz; hemşerilerimizin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Üretim ve yatırımlar çalışma azmimizi artırıyor

Sakarya için üretmenin, şehre değer katacak yatırımların çalışma şevklerinin daha da artırdığını söyleyen, azimle üretmeye devam ettiklerini belirten Yüce, “Lunapark da bu projelerimizden bir tanesidir. Sakarya’da eksikliği hissedilen ve özellikle gençler ile çocuklarınızın beklediği bir çalışmaydı. İlk olarak Millet Bahçesi’nde eski Çark Mesire olarak hafızalarımızda yer alan lunaparkı yeniden bölgeye kazandırdık. Şimdi de Sakarya Park’ın içindeki kurulumu tamamlanan lunaparkın hizmete açılışını gerçekleştireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

10 bin metrekare alanda birbirinden farklı oyun grupları

Lunaparkta birbirinden farklı oyun gruplarının yer alacağını ifade eden Başkan Yüce, “8 farklı tren, gondol, çarpışan oto, su kanosu, atlı tren-atlıkarınca, dönme dolap, samba balonu, kamikaze, crazy dance, büyük discovery, gezi treni, uçak, sekolin, hayvanlar âlemi ve zıp zıp gibi oyun grupları yer alıyor. Sakaryalı ailelerin ve gençlerin yeni buluşma yeri olan, 10 bin metrekare alan üzerine kurulan lunaparkta çay bahçesi, kafeterya ve kule de bulunmaktadır.  İnanıyorum ki, geniş bir alana sahip olan bu lunaparkta hemşerilerimiz park sorunu yaşamayacak, güven ve heyecan ile doya doya eğlenerek vakit geçirebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Çevre şehirlere gitmeye gerek kalmayacak

Yüce, konuşmasının sonunda Sakarya Lunapark projesinin yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirildiğini ifade ederek, “Firmamıza teşekkür ediyorum. Lunapark için çevre şehirlere gerek kalmadı. Lunaparkı şehrimize kazandırdık. Çevre illere gitmemizi gerektirecek alanları şehrimize kazandırmaya da devam edeceğiz. Zipline inşaatımız başladı. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız kayıklarla gezerken zipline ile maceraya atılıp lunaparkta doyasıya zaman geçirecekler.”

Sakarya’nın marka değerini artırıyor

Vali Çetin Oktay Kaldırım, çocukları ve gençleri heyecanlandıran projenin Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni ederek, “Şehirler yarışıyor ve farklılaşıyor. Şehirlerin rekabetleri yaşanıyor. Sakaryamız doğası ile çok güzel, sahip olduğu potansiyel ile ön plana çıkan bir şehir. Bu değerleri ön plana çıkartarak fark yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ettikçe dünyada rekabet edecek şartları da zamanla yerine getirmiş olacağız. Gerek büyükşehir gerek ilçe belediye başkanlarımız şehir için canla başla çalışıyor. Güzel projeleri ilmek ilmek işleyip fark yaratıyorlar. Sporun, maceranın her alanında gençlere ulaşarak, doğru tespit ve doğru adımlarla güzel projeler şehrimize kazandırılıyor. Başkanımız Ekrem Yüce gerek tarım gerek turizm gerekse spor alanında şehirde önemli çalışmalar gerçekleştirerek Sakarya’nın marka değerini artırıyor. Şehri daha yaşanılabilir bir cazibe merkezi haline getiriyor. Teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

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