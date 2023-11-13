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Çocukların ara tatil coşkusu

YAŞAM 13.11.2023, 17:35
Çocukların ara tatil coşkusu

Denizlili çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin birinci dönem tatili için hazırladığı Ara Tatil Şenliği ile muhteşem bir hafta sonu geçirdi. Gönüllerince eğlenen çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Zolan, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı çocuklarımız için seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinde çocukların tatil keyfini doyasıya yaşaması için hazırladığı Ara Tatil Şenliği büyük beğeni topladı. Wonderland Sirki’nden Sertaç Abi’ye, Sevimli Kahramanlar’dan kukla, tiyatro, planetaryum ve atölye gösterilerine birçok sürpriz ile karşılaşan çocuklar tatil coşkusunu doyasıyla yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlikte birçok etkinlik ve gösterilerle çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşarken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da küçüklerin tatil coşkusuna ortak oldu. İki gün süren etkinlik ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi adeta şenlik alanına dönerken, salonlardan kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı.

Çocuklar hem öğrendi, hem de doyasıya eğlendi

Wonderland Sirki’nin gerçekleştirdiği akrobasi gösterileri büyük heyecana neden olurken, çocuklar Sertaç Abi ile keyifli bir söyleşi izledi. Gün boyu süren bando konserleri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, tahta bacak gösterilerinin yapıldığı şenlikte, ateşbaz gösterileri, çim adam atölyesi, pandomim gösterisi, ahşap maket atölyesi, planetaryum, puzzle atölyesi, kaşık kukla atölyesi, kum boyama atölyesi, maske tasarım atölyesi, strafor duvar süsü atölyesi, takı tasarım atölyesi, seramik biblo atölyesi ve neşeli yüzler atölyesinde şenliğe katılan çocuklar hem öğrendi, hem de doyasıya eğlendi.

“Çocuklar bizim gözbebeğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da çocuklarla bir araya gelip sevinç ve heyecanlarını paylaştı. Çocuklar için eğitici ve eğlendirici içeriklerle dolu bir Ara Tatil Şenliği hazırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı çocuklarımız için seferber etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Sirkten atölye çalışmalarına, tiyatrodan çeşitli gösterilere pek çok etkinlik ile çocukları buluşturduklarını ifade eden Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: “Okulların tatile girmesiyle birlikte hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimiz birbirinden özel ve keyifli etkinliklerle çocuklarımızı ağırladı. Davetimize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ım yavrularımızın geleceğini güzel eylesin. Onlar bizden daha mutlu olsun, bizden daha güzel işler başarsın” diye konuştu.

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