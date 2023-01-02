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Çocuklardan yeni yıla renkli merhaba
YAŞAM 02.01.2023, 09:19
Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, yeni yılı okulda düzenlenen renkli ve bir o kadar da eğlenceli bir partiyle kutladı.BURSA (İGFA) - Yeni yıl, Özel Egeberk Anaokulu’nda unutulmayacak bir partiyle karşılandı.
Noel Baba’nın çuvalında getirdiği hediyeleri çocuklara dağıttığı partide, animatörler miniklere keyif dolu anlar yaşattı.
Renkli partinin finalinde sahneye çıkan sihirbaz ise illüzyon gösterisiyle çocukları hem şaşırttı hem de çok eğlendirdi.
Çocukların coşkusuna ortak olan Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdür Nesrin Civan da en az minikler kadar heyecanlıydı.
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