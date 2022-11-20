Çocuklara zeytin ağacının hikayesini öğreten atölye

Yazar Didem Güzey Ekinci’nin” Dünyada Bir Zeytin Ağacı” adlı kitabından yola çıkarak hazırladığı atölyesi ile Masal Şatosunda bir çocuk-yazar buluşması gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - 4-6 ve 6-8 yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenen iki farklı grup atölyeye yoğun katılım gösterildi.

Kökleri ile uçmak arasında kalan bir ağacın hikâyesi ile çocukların ağaca, ormana ve doğaya bakışında farkındalık yaratmanın amaçlandığı atölyede, zeytin ağacının tohumdan bir ağaç olana dek geçirdiği süreç konuşuldu. Zeytin ağacının hangi coğrafyadan yeryüzüne dağıldığı ve günümüzdeki yaşam alanlarından bahsedildi. Eskişehir’de Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesinde de zeytin yetiştirildiği ve ilimizde de uygun koşullarda zeytin ağacının yaşamını sürdürebildiği söylendi. Kitaptaki zeytin ağacının hayallerinden yola çıkılarak çocuklara hayalleri soruldu.

Atölyenin ardından yazar Didem Güzey Ekinci günün anısına kitabını imzalamasıyla etkinlik sonlandırıldı.