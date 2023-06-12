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Çocuklara "çevre" şenliği

YAŞAM 12.06.2023, 07:38
Çocuklara "çevre" şenliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yapılan ‘Çevre ve Çocuk Şenliği’, birbirinden farklı ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.MERSİN (İGFA) - Galatasaray Meydanı’nda kurulan 57 stant sayesinde çocuklar ve vatandaşlar; iklim, çevre, gezegen, dünya, geri dönüşüm gibi önemli birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Şenliğe, çocukların ilgisi yoğundu. Güneş enerjisinden üretilen elektrikle demlenen çay, atık lastikten yapılan oturak, organik malzemelerden boya elde edilmesi ile yenilenebilir enerji ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi.

7’den 70’e her yaştan insana hitap eden Şenlik’teki eğlenceli ve eğitici içerikler çevreye dair önemli bir farkındalık oluşturdu. Çevre farkındalığı, iklim değişikliği, çevre sorunları, geri dönüşüm, deniz kirliliği gibi konuların ana tema olduğu Şenlik’te çocukların en çok dikkatini çeken atölyelerden biri de uçurtma atölyesi oldu. Hediye edilen uçurtmaları gökyüzünde uçuran çocuklar uçurtma yapımını da öğrendi.

Çevre Haftası’nın son gün etkinliği olarak düzenlenen Şenlik’te, Büyükşehir Belediyesi’nin birçok dairesi ve iş birliği yapılan kurumlar tarafından stantlar kuruldu. Tema Vakfı, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Toros Üniversitesi, Deniz Ticaret Odası, GİŞKAD, Yelken Kulübü, Yenişehir ve Mezitli Belediyeleri’nin de stantlar kurduğu alanda Büyükşehir Belediyesi’nin Üretici Kadın Stantları da yer aldı.

Katılımcılar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi öncülüğünde kurulan stantlarda, İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni 3 boyutlu görüntülerle deneyimlerken, tekstil atıklarından geri dönüşüm standında da kullanılmış tekstil malzemelerinden neler yapılabileceğini öğrendi.

Organik malzemelerden boya yapımı standında kırmızı lahana, pancar, avokado yaprağı gibi malzemelerden nasıl boya elde edildiği anlatılırken, evsel nitelikli atıklardan elektrik enerjisi üretimi standında atıktan enerji üretiminin nasıl olduğu konusunda bilgilendirilme yapıldı.

Kompost üretim standında organik malzemelerden yapılan kompost toprak eldesinin hikayesi, atık lastiklerden geri dönüşüm standında Büyükşehir Belediyesi’nin atık lastiklerin bertarafını nasıl gerçekleştirdiği ve kullanılabilir malzemelere nasıl dönüştürdüğü anlatıldı.

Güneş enerjisi panelleri ile elektrik enerjisi üretildi. Üretilen elektrikle çay demlenerek gelen misafirlerine ikram edildi. Alana konulan güneş teleskopuyla da meraklıları güneşi anlık olarak gözlemledi.

Bilgi İşlem Dairesi başkanlığınca VR (Sanal Gerçeklik) gözlüklerle vatandaşlara Mersin’in doğası, turizm alanları, denizi, kültürel mirasları, sit alanları gibi yerlerin tanıtımı ve bilinçlendirilmesi yapıldı.

K9 köpekleri, İtfaiye Dairesi standının gözdesi oldu

İtfaiye Dairesi’nin kurduğu stantlar da çocukların ilgi odağı oldu. K9 Arama Kurtarma Köpeklerinin yer aldığı alanda köpeklerin kondisyon parkuru ve havlama kutularında arama eğitimi gösterisi de çocukları oldukça heyecanlandıran etkinliklerden oldu. İtfaiyeci kıyafetleri giyen çocuklar kendileri için oluşturulan parkurda yarışarak eğlendi. Stantlarda ayrıca İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma teçhizatları da tanıtıldı.

Çocuklara biber ve domates dikimi öğretildi

Tarımsal Hizmetler Dairesi de Şenlik’te stant kuran daireler arasındaydı. Çocuklara, tükettikleri sebzeleri kendilerinin üretebileceğini anlatmak adına domates ve biber dikimi öğreten ekipler, toprağın ve üretimin öneminden bahsetti. Stantta ayrıca güneşte kurutulmuş portakal ve limon ikramı da yapıldı. Haşere ile mücadelede etkisi olan bitkiler de dağıtılarak, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi sağlandı.

Haşereyle mücadele kapsamında aromatik bitki dağıtımı yapıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca haşereyle mücadele kapsamında haşere uzaklaştıran 11 çeşit aromatik bitkilerin faydaları anlatılarak 1.000 adet dağıtım yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği aromatik bitkilerin vatandaşlarca çoğaltılarak başta sivrisinek olmak üzere diğer haşere türlerinin uzaklaştırılmasında kullanılması için farkındalık yaratıldı.

Doğadan temin edilen malzemelerle yapılan süs eşyaları dikkat çekti

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin düzenli aralıklarla kurduğu stantlar bu kez çevre bilinci için kuruldu. Öğrencilerin ve kadınlar, geri dönüşüm malzemelerinden ya da doğadan temin ettikleri malzemelerle yaptıkları süs eşyalarını tanıttığı stantlar yer aldı. Ayrıca 13 ilçeden katılan kadınlar ilaçsız tarımla ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

Çocuklar için meydana kurulan şişme oyun alanının yanı sıra resim yapma, yüz boyama atölyesi ve doğal iplerden bileklik yapım atölyesi de çocukların eğlencesi oldu. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi de teknolojiye ilgisi olan çocuk için alanda yerini aldı. Pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, balon da dağıtılarak miniklerin gönüllerince eğlenmesi sağlandı.

Alana kurulan sahnede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaparken, Kent Orkestrası ile Türk Halk Müziği ekibi de verdiği konserle katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinlikte ayrıca Çevre Haftası için hazırlanan şarkılar da seslendirildi.  Karada eğlenceler devam ederken denizde de yelken gösterisi yapıldı.

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