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Çocuklar yarı yıl tatiline Başkan Işık ile girdi

YAŞAM 22.01.2024, 17:02
Çocuklar yarı yıl tatiline Başkan Işık ile girdi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından ilkokul öğrencileri için düzenlenen Ben ve Yıldızım etkinliğinde geleceğin teminatı çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Başkan Işık, “Çocuklarımız gelecek nesillerimizin teminatı olacaklar. Biz onları çok seviyoruz ve onlara çok güveniyoruz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilerimiz için planlanan etkinliklerden ilki olan “İlkokul Öğrencilerimiz İçin Ben ve Yıldızım Etkinliği”, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla başladı. Etkinliğe katılarak geleceğimizin teminatı çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Belediye BaşkanI Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün birlikte olmamıza vesile olan sevgili çocuklarımız ve onların yıldızları anne, baba, anneanne, babaanne ve büyükleri, öncelikle yarıyıl tatili başlangıcında çocuklarımızın iyi bir tatil geçirebilmeleri için sizlerle birlikte bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah yarıyıl tatili boyunca değişik gruplarla bu etkinliğimiz sürecek. Her şeyden önce çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için sağlıklı nesiller olarak yetiştirilmesi gerekiyor ve birçok konuda donanımlı, başka yerlerde gördüklerini bu şehirde de isteyen evlatlarımızın o isteklerini ayaklarına getirmek belediye olarak bizim görevimiz. Bizim eğitime destek programımız kapsamında vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza verdiğimiz sözlerin gereği olarak bunları yapmamız gerekiyor. Çocuklarımız inşallah bizlerden daha iyi yöneticiler, daha iyi öğretmenler, daha iyi anne babalar olarak gelecek nesillerimizin teminatı olacaklar. Biz onları çok seviyoruz ve onlara çok güveniyoruz. Onları bugünlere getiren başta anne ve babalar olmak üzere ailelerinin çok kıymetli bireylerine, bir de okudukları okullardaki öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğe katılımlarınızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kahvaltılarını eden çocuklar, müzik ve dans gösterilerinin ardından yüz boyama etkinliği ve kendileri için hazırlanan Ben ve Yıldızım Anı Köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Ressam Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu’na geçen minikler, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan tiyatro oyununu seyretti. Kütahya Belediyesi'nin yarıyıl tatili için düzenleyeceği programlar, 29 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında ortaokul öğrencileri için Ben ve Yıldızım Etkinliği ve 27-28 Ocak tarihleri arasında 12. sınıf ile üniversiteye hazırlık öğrencileri için Gençliğin Sesi Tatilin Ritmi etkinliğiyle devam edecek.

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