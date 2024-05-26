Çocuklar 'sürdürülebilir yaşam alanları' için kodladı

QNB Finansbank Kristal Kule’de gerçekleşen final etabında çocuklar, ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanları’ temasıyla kodladıkları oyunlarını jüri üyelerinin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) -QNB Finansbank’ın, çocuk ve genç odaklı “Minik Eller Büyük Hayaller” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Scratch Cup, bu yıl 5'inci kez gerçekleşti.

Yıl boyunca kodlama eğitimleri alan çocuklar, ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanları’ teması ile oyunlarını kodladılar. Yapılan değerlendirmeler sonucu Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Bursa, Uşak, İstanbul, Muğla, İzmir olmak üzere 8 farklı şehirden 10 takım finale kalarak QNB Finansbank Kristal Kule’de gerçekleşen ödül törenine katıldı. 10 takımdan 25 çocuğun katılımıyla 24 Mayıs günü gerçekleşen finalde çocuklar, birbirinden yaratıcı oyunlarını jürinin değerlendirmesine sundu.

Bu yıl, ‘Sürdürülebilir yaşam alanları’ temasıyla kodlayan çocuklar, kodlama becerilerini geliştirirken, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hakkında da yetkinliklerini artırma fırsatı yakaladılar. Çocukların kodladıkları oyunlar eğlenceli olmanın yanında eğitsel yanlarıyla da öne çıktı. Katılımcılar, günümüz şehirlerinin en büyük problemlerinden biri olan kent yapılaşmasını sürdürülebilirlik temelinde ele alarak, ekonomik, sosyal ve çevresel alanda hayata geçirilebilecek iyileştirmeleri, oyunlarla kodladılar. Yılın ilk çeyrek dönemi boyunca gerçekleşen eğitimlerde binden fazla çocuk kodlama eğitimi aldı.

Final etkinliğinde konuşan QNB Finansbank Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Zeynep Çakır, İlk yıllardan itibaren Habitat Derneği ile proje ortaklığını sürdürdükleri Minik Eller Kod Yazıyor projesinin dokuzuncu yılını doldurduğnu belirterek, "Bugüne kadar 45 binden fazla çocuğa online ve fiziki olmak üzere 400 bin saatten fazla eğitim sağladık. Scratch Cup ile her sene katılım konusunda kendi rekorumuzu kırıyoruz. Bu yıl Scratch Cup 2024’e rekor bir katılım ile 1174 başvuru aldık. Takımların 2-3 çocuktan oluştuğunu düşünerek bu sayı 3 binden fazla demek oluyor. Scratch Cup temalarını belirlerken üç yıldır sürdürülebilirliği odağımıza aldık. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken bu alanı teknolojiyle buluşturmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu arada Scratch Cup 2024’e 50 şehirden 1174 başvuru alındığı öğrenildi.

Yapılan değerlendirmelerde; 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer takım olmak üzere toplam 10 takımdan 25 çocuk finale eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Ekipler, kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda tüm çocuklar kendi kategorilerinde ödüllerini aldı.