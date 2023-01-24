Çocuklar sanat ve eğlence atölyelerine akın etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde ilköğretim çocukları için düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri tatilin ilk haftasında başladı. Kocaelili çocuklar, İzmit ve Gebze’de açılan sanat ve eğlence atölyelerine adeta akın etti.KOCAELİ (İGFA) - Sanat ve eğlence atölyeleri Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, İzmit’te ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde eş zamanlı olarak başladı.

6 ila 13 yaş arasındaki ilköğretim öğrencileri aileleriyle birlikte etkinliklerin başlamasından kısa bir süre önce Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ile Kocaeli Kongre Merkezi’ne geldi. Her iki kültür merkezinde şarkılarla karşılanan minikler, kendileri için hazırlanan atölyelerdeki aktivitelere katılmaya başladı. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki atölye etkinlikleri merkezin içinde yer alan Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ve Selim Sırrı Paşa salonlarında gerçekleştirildi.

BİRBİRİNDEN EĞLECELİ AKTİVİTELER

Tatili hak eden öğrenciler Kongre Merkezi’ndeki salonlarda ilk gün içinde panç yapımı, ağaç dilimi boyama, makrome anahtarlık, kağıt kıvırmadan tablo yapımı, cam altı resim, kaşık kukla ve ıhlamur baskı etkinliklerine katıldı. Ayrıca Selim Sırrı Paşa Salonu’nda köy seyirlik oyunlarını, Çoban Mustafa Paşa Salonu’nda ise Türk Dünyası Çocuk Oyunlarını izleyen çocuklar, masal mühür ile masal sikke atölyesinde hayal dünyalarından kendileri adına betimledikleri mühür ve sikkelerini yaptılar.