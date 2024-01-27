Çocuklar İzmit Çocuk Festivali’nde eğleniyor
İzmit Belediyesinin organize ettiği Çocuk Festivali kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun sergilediği Kırmızı Pabuçlar oyunu çocuklar tarafından çok beğenildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, çocukların ara tatili verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla organize ettiği Çocuk Festivali etkinlikleri devam ediyor. Çocuklar; tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, makrome, hediyelik obje ve mum yapımı atölyelerinde el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanarak, keyifli zaman geçiriyor.
ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Çocuk Festivali etkinlikleri, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam etti. Çocuklar, atölyeler çalışmalarının yanında yüz boyama ve balon yapma etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Çocuk Festivali kapsamında İzmit’e gelen Uygur Çocuk Tiyatrosu da ‘Kırmızı Papuçlar’ oyununu sergiledi. İki ayrı seansta gösterisi yapılan oyunu izleyen çocuklar, büyük bir keyifle oyunu izledi.
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|19
|26
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|20
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
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|20
|23
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|20
|20
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|19
|19
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|19
|11
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|19
|9
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|21
|48
|2. M.City
|20
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|21
|43
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|35
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|32
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|20
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|24
|14. Brentford
|20
|22
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|21
|21
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|20
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|21
|17
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|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
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|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
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|41
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|41
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|32
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