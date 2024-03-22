Çocuklar için Ramazan programı Cevher Dudayev Mahallesi’nde

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar için bu yıl ilk kez düzenlenen ramazan eğlence programları devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede düzenlenen program bu akşam Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Saltanat Gold Düğün Salonu’nda yapılacak.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Ramazan Çocuklarla Güzel” teması ile düzenlenen programlar büyük ilgi görüyor. Çocuk tiyatroları, dans ve Karagöz-Hacivat gösterileri gerçekleştirilen programlarda çocuklara ve ailelere Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunularak hediyeler dağıtılıyor.

Programların 6’ncısı bu akşam Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Saltanat Gold Düğün Salonu’nda yapılacak. Programa saat 21.00’den itibaren aileler çocukları ile birlikte ücretsiz olarak katılabilecek.