Çocuklar günün 5'te 1'ini yollarda harcıyor

Findmykids’in yaptığı araştırmaya göre dünyada çocuklar her gün ortalama 12,3 kilometre yol gidiyor. Türkiye’deki çocuklar ise günde ortalama 3,6 kilometre yürürken, günün en aktif saatlerinin yüzde 20,3’ünü yollarda geçiriyorlar.İSTANBUL (İGFA) - Konum takip uygulaması Findmykids, dünyada ve Türkiye’deki çocukların her gün ev dışında ortalama ne kadar yol gittiğini ölçtü.

Findmykids’in dünyada 5,8 milyon ve Türkiye’de 250 bine yakın aktif kullanıcısının geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde 07:00 ile 19:00 arasındaki 12 saatlik verilerini anonim olarak değerlendirdiği araştırmaya göre, çocuklar günlerinin hiç de azımsanmayacak bir bölümünü evden okula gidip gelirken yolda geçiriyorlar.

Verilere göre dünyadaki çocuklar her gün ortalama 12,3 kilometre yol gidiyor. Bunun 2,8 kilometresini yürüyerek, 9,5 kilometresini ise bir taşıtla kat ediyorlar. Araştırmaya göre dünyanın günde en çok yürüyen çocukları Azerbaycan’da. Araştırma ayrıca Azerbaycan’daki çocukların günde ortalama 4,8 kilometre, Kırgızistan’dakilerin 4,3 kilometre, Hindistan’dakilerin 3,8 kilometre ve Türkiye’deki çocukların ise günde ortalama 3,6 kilometre yürüdüğünü ortaya koyuyor.

Almanya ve Rusya’nın ortalaması 2,6 kilometre, İngiltere’nin ortalaması 2,2 kilometre ve çocukların en az yürüdüğü ülke olan ABD’nin ortalaması ise 1,6 kilometreyle Türkiye’nin yarısından az.