Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden en çok etkilenen Şanlıurfalı çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi.ŞANLIURFA (İGFA) - Depremin yaşandığı ilk günden itibaren kapılarını vatandaşların barınmaları için açan Fuar merkezinde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Altın Adımlar Kreş Anaokulu yönetimi ve gönüllüleri tarafından çocuklara balon dağıtıldı. ‘’Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün’’ projesi kapsamında çocuklarla düzenlenen etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi.

Çocukların yüzlerini rengarenk desenler çizen görevliler balon dağıttıkları çocuklarla güzel vakit geçirerek bir nebze de olsa depremin acılarını unutturmaya çalıştılar.

Gönüllülerle çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini anlatan Altın Adımlar Kreş ve Anaokulu Müdürü Fadime Badıllı ‘’5 gündür saha gördüğüm tek şey çocukların gözlerindeki endişe ve korku, onlar için neler yapabiliriz dedik ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız çok mutlu oldu’’ diye konuştu.

Oyun etkinliklerine katılan çocuklar ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.