Çocuklar Gülsün Diye 43. Anaokulu Diyarbakır Hani'de açtı

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 43. Anaokulunu Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ki Gürbüz Köyü’nde açtı. İnşaat yapımını dedeleri adına hayırseverler Süleyman Kaya ve Kamuran Kaya’nın üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye- Hacı Hamit Kaya Anaokulu” ismi verildi.DİYARBAKIR (İGFA) - “Çocuklar Gülsün Diye – Hacı Hamit Kaya Anaokulu” açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, hayırsever Kaya ailesi, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana 42 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 43. Anaokulunu ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimizde çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak ve hayata tutunmalarına katkıda bulunmak amacıyla “11 ilimizde 11 anaokulu” sloganı ile başlattığı kampanya doğrultusunda, afet bölgesi kapsamına alınan illerden olan Diyarbakır’ın Hani ilçesinin Gürbüz Köyü’nde açtı.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği ve bahçesinde çocuklar için bir oyun parkı da bulunan anaokulunun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Diyarbakır Valisi Dr. Ali İhsan Su yanı sıra devlet protokolü katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu…İlkini bugün açıyoruz çok mutluyum, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.