Çocuklar Gemlik'te bayramı şeker tadında kutluyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bayramda sokağa çıkan çocuklar, sevilen çizgi karakterler karşılaştılar
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bayramda sokağa çıkan çocuklar, sevilen çizgi karakterler karşılaştılar.BURSA (İGFA) - Gemlik sokakları Ramazan Bayramı’nda çocuklar için renkli görüntülere sahne oluyor. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in talimatıyla organize edilen eğlenceli programlarda, sevilen çizgi karakterler, Gemlikli çocuklar ile buluşuyor.
Bayramın ilk günü, renkli kostümleri ile gerek mahallelerde gerekse sahilde miniklerin karşısına çıkan sevimli kahramanlar, Gemlikli çocuklar ile oyunlar oynayıp dans etti.
Çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı da çekilen kahramanlar, şeker ikram etmeyi de unutmadılar. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek çocuklarıyla sahile çıkan aileler, çizgi karakterlerin eğlenceli gösterileri ile keyifli saatler yaşadılar.
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|O
|P
|1. Galatasaray
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|84
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|52
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|31
|45
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|42
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|42
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|28
|44
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|28
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|28
|43
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|28
|40
|11. Ümraniye
|28
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|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
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|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
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|28
|15
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
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|67
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|31
|59
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|30
|57
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|30
|49
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|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
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|30
|43
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|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
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|30
|41
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|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
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|30
|39
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|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
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|32
|14. Sevilla
|30
|31
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|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
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|30
|25
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|30
|15
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|30
|13