Çocuklar çakılarası matematik köyünde

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Yaz Atölyeleri kapsamında düzenlediği Çakılarası Matematik Köyü ziyareti ile çocuklara doğa ile iç içe eğlenceli ve eğitici bir gün deneyimi yaşattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Son olarak eğitimin önemini vurgulayarak çocukların matematikle olan ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, keyif dolu bir etkinlik düzenleyerek çocukları Çakılarası Matematik Köyü'nde ağırladı. Eğitim ve eğlenceyi harmanlayan bu özel gezi, çocukların unutulmaz anılarla dolu bir gün yaşamasını sağladı.

Çocuk Hakları Birimi Eskişehir'in farklı mahallelerinden gelen yüzlerce çocuğu, heyecanla bekledikleri Çakılarası Matematik Köyü'ne götürerek matematikle ilgili klasik öğrenme yöntemlerinden uzak, eğlenceli ve yaratıcı etkinliklerle, matematik dünyasının ne kadar keyifli ve önemli olduğunu gösterdi.

Gezide ayrıca çocuklarla birlikte eğitimli rehberler eşliğinde yapılan doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri ile çocukların takım çalışması ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olundu.

Keyifli ve renkli etkinlikler çektirilen fotoğraf ile tamamlanırken, Çocuk Hakları Birimi yetkilileri geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimine yönelik bu tür etkinliklerle destek olmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.