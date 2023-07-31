Çocuklar başrole geçti

Çekimleri Azerbaycan’da sona yaklaşan gerilim korku tarzındaki sinema filmi “Lanetli Kitap” tamamlanmadan 18 ülkeye satıldı.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını NN film yapımın gerçekleştirdiği ve uygulayıcı yapımcılığını Yalçın Çoban ve Zaming Elövsetoğlu’nun üstlendiği “Lanetli Kitap” isimli yapımın yönetmen koltuğunda Natıg Novrozuv oturdu.

Başarılı oyuncular Şeyda Aydın, İbrahim Halil Kalaycıoğlu, Nura Bekirova, Ayan Bekirova, Memmed Memedli rol aldılar. “Lanetli Kitap” isimli sinema filminin uygulayıcı yapımcısı Yalçın Çoban “Oyuncularımızı büyük özenle seçtik ve senaryo gereği roller eşitti. Filme başlarken başrol düşünmedik belki de bu sinemada bir ilk olacaktı, çocuk oyuncularımız doğal oyunlarıyla bizi öyle şaşırttılar ki küçük oyuncularımız Nura Bekirova, Ayan Bekirova bir adım öne geçtiler” dedi.