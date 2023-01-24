Çocuklar ara tatilde Onur Erol şarkılarıyla eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde çocukları unutmayarak onları sevilen şarkıcı Onur Erol ile buluşturdu. Çocuklar konserde doyasıya eğlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ara tatilde çocukları unutmadı. Bu kapsamda sanat ve eğlence atölyeleri ile ara tatil keyfine renk katan Büyükşehir, çocukları çocuk ozanı Onur Erol ile buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi’ni dolduran çocuklar, Onur Erol şarkılarıyla doyasıya eğlenerek, şarkılar söyledi.

ÇOK EĞLENDİLER

Eğitici ve eğlenceli çocuk şarkıları ile tanınan Onur Erol’un konserinde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Hep bir ağızdan şarkı söyleyen ve dans eden çocuklar, ara tatilde motive olarak, stres attı. Sevilen şarkılarını söyleyen Onur’a çocuklar ve aileler de eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konserde çocuklarıyla birlikte güzel dakikalar geçiren veliler, çocuklarının Onur Erol konseri ile mutlu olmasını sağlayan Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.