Çocuklar Ara Tatil Şenliği'nde doyasıya eğlendiler

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde karne tatilinde çocuklar iki gün boyunca doyasıya eğlendiler.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, karne tatilinin son günlerinde çocuklara eğlence dolu iki gün yaşattı. 3-4 Şubat tarihlerinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen Ara Tatil Çocuk Şenliği; birbirinden eğlenceli atölyeler ile çocukları ağırladı. Kervansaray fuaye alanında düzenlenen şenlik ile karne tatilindeki çocuklar, tatillerinin son günlerini eğlenceye dönüştürdüler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğlence dolu dakikalarında yanlarında olduğu öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

EĞLENCEYE DAİR NE VARSA

Gölcük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde; yüz boyama, geri dönüşüm ve el becerisi atölyeleri, animasyonlar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları, masal saati, salıncak ve transformers ve maskot etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli yarışmalar ile çocuklar unutulmaz iki gün geçirdiler. Öğrenciler, her tatil döneminde kendileri için eğlence dolu etkinlikler düzenleyen Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.