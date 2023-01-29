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Çocuklar anneleriyle enerjilerini zumbayla attı
YAŞAM 29.01.2023, 16:15
Bursa’da çocuklar sömestir tatilinin keyfini anneleriyle birlikte zumba yaparak çıkardı.BURSA (İGFA) - Sömestir tatiline çıkan çocuklar Bursa’daki keyifli etkinlikte anneleriyle unutulmaz bir gün geçirdi.
Bursa sosyal yaşamının tanınmış isimlerinden Esra İlknur Tekmen’in Korupark AG Moda Fitness işbirliğiyle düzenlediği zumba buluşması büyük ilgi gördü.
Anneleriyle birlikte uzman eğitmen eşliğinde zumba yapan çocuklar, müzik eşliğinde eğlence dolu hareketlerle tüm enerjilerini salona yansıttı. Hareketli günün sonunda yorulan çocuklar, anneleriyle birlikte çok eğlendi.
Keyifli bir organizasyona imza atan Tekmen, sömestir boyunca çocuklarla anneleri için renkli etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.
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