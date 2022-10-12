Son Dakika

Çocuklar, anne-babaları ile 'Bilgi Avı'na çıkıyor

YAŞAM 12.10.2022, 13:22
Çocuklar, anne-babaları ile 'Bilgi Avı'na çıkıyor

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, çocukları ekim ayında birbirinden renkli ve eğlendirici etkinliklere davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Rahmi M. Koç Müzesi’nin sanat-bilim atölyeleri ekim ayı boyunca devam ediyor.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan hafta sonu eğitim atölyeleri, müze eğitmenlerinin anlatımıyla gerçekleştiriliyor. Atölyeler süresince müzenin ilgili bölümleri geziliyor, ardından çocuklar gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlıyor, eğlencenin tadına varıyor.

Bitki Atölyesi’nde kendi yetiştirdikleri sebzeler ile doğayı ve canlıları korumayı öğrenen çocuklar, Bilgi Avı oyununda ise anne-babalarıyla müzedeki eserlerin peşine düşecek

Çocuklar, müzedeki Dünya Bebekleri Sergisi’ni gezdikten sonra sergide yer alan bebeklerin hikayelerini öğreniyor. Sergi için özel hazırlanan eğitim kitapçığında birbirinden farklı etkinliklerle eğlenirken, yüzlerce bebek arasından kitapta olanları en hızlı şekilde bulmaya çalışıyor.

Ekim ayı programında çocukların yanı sıra yetişkinleri de ‘Aile Etkinliği’nde farklı ve eğlenceli bir deneyim bekliyor.

Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ekim 2022
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:37
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2