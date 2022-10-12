Çocuklar, anne-babaları ile 'Bilgi Avı'na çıkıyor

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, çocukları ekim ayında birbirinden renkli ve eğlendirici etkinliklere davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Rahmi M. Koç Müzesi’nin sanat-bilim atölyeleri ekim ayı boyunca devam ediyor.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan hafta sonu eğitim atölyeleri, müze eğitmenlerinin anlatımıyla gerçekleştiriliyor. Atölyeler süresince müzenin ilgili bölümleri geziliyor, ardından çocuklar gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlıyor, eğlencenin tadına varıyor.

Bitki Atölyesi’nde kendi yetiştirdikleri sebzeler ile doğayı ve canlıları korumayı öğrenen çocuklar, Bilgi Avı oyununda ise anne-babalarıyla müzedeki eserlerin peşine düşecek

Çocuklar, müzedeki Dünya Bebekleri Sergisi’ni gezdikten sonra sergide yer alan bebeklerin hikayelerini öğreniyor. Sergi için özel hazırlanan eğitim kitapçığında birbirinden farklı etkinliklerle eğlenirken, yüzlerce bebek arasından kitapta olanları en hızlı şekilde bulmaya çalışıyor.

Ekim ayı programında çocukların yanı sıra yetişkinleri de ‘Aile Etkinliği’nde farklı ve eğlenceli bir deneyim bekliyor.