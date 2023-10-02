Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan Bodrum çıkarması

Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında, kardeş şehir Eskişehir Tepebaşı Belediyesi iş birliğinde Bodrum Belediyesi’nin organize ettiği “İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası” konseri izleyenler tarafından ilgi gördü.MUĞLA (İGFA) - Tepebaşı Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında düzenlenen etkinliğe Bodrum ve Eskişehir’den gelenler büyük ilgi gösterdi.

Bodrum OASİS AVM’de gerçekleştirilen konsere Tepecik Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Orkestra şefliğini Simay Pala’nın üstlendiği konserde The Snow Storm, Underground Tango, Radetzky March, Can Can ve Caravan adlı eserler seslendirildi. Farklı türde enstrümanlar çalan 60 öğrenci seyircilere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konser sonrası konuşan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çocukların göstermiş olduğu performans ile ilgili onlarla iftihar ettiğini belirtirken, “Bu orkestrada çok büyük emek var. Bu çocuklar 7 yaşında geldiler ve şimdi artık gençler. 17 yaşında sistemden ayrılıyorlar, dilerlerse eğitici olarak sisteme giriyorlar. Bu gençlerimizi alırken herhangi bir sınava tabi tutmadık. Eğiticilerimiz sayesinde bu noktaya geldiler. Belki şu an çaldıkları enstrümanı çalmayı bilmiyordu. Ama zaman içinde o kadar güzel şeyler oldu ki orkestra böyle gelişti. Her dinlediğimde ayrı bir keyif alıyorum. Çünkü çok başarılılar. Çok büyük insanlarla çaldılar; Fazıl Say, Rengim Gökmen, Gülsin Onay gibi isimlerle çaldılar. Muammer Sun gözyaşlarıyla dinledi ve onlar için beste yazdı. Her zaman başarılıyla bu işi yapıyorlar. Neticede bizim de bu cumhuriyete olan borçlarımızı bu çocukları yetiştirerek sunuyoruz. Şimdi Filenin Sultanları nasıl ‘Biz Atatürk’ün kızlarıyız’ diyorsa bizim gençlerimiz de ‘Biz de Atatürk’ün çocuklarıyız’ diyorlar. Ben Ahmet Başkanımıza da bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Kendisiyle çok güzel işler yapıyoruz. Adaşıma sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Konser bitiminde genç öğrenciler ayakta alkışlanırken iki başkan birbirine kitap hediye etti.