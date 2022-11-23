Çocuk Meclisi’nde mazbata heyecanı

Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisinin 19. Dönem üyeleri, mazbatalarını aldı. 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen törene katılan Çocuk Meclisi üyelerine mazbatalarını Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen takdim etti.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı’nın yönetiminde söz sahibi olmak için geçtiğimiz günlerde sandığa giden Çocuk Meclisi, 19. dönemin yeni başkan ve üyelerini seçim ile belirledi. Açık oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimde üyelerin desteğini alan Elif Berru Eski, Çocuk Meclisi Başkanı seçildi. Mazbata töreninin ardından başkan eski ve üyeleri, resmen göreve başladı.

Başkan Esen, “Çankırı’ya Birlikte Değer Katacağız”

Mazbata töreninin açılış konuşmasına 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Esen, çocukların heyecanını paylaştığını ifade etti. Esen, “Çocuk Meclisi, yavrularımızın demokrasi ile tanıştığı, yaşadıkları şehrin sorunları ile ilgilenerek biz büyüklere tavsiyelerini sunduğu, şehrimizin yönetiminde önemli bir yere sahip bir meclistir. Öncelikle sizleri yetiştiren çok kıymetli anne babalarınıza teşekkür ediyorum. İmkânlarımız dâhilinde bugüne kadar birçok etkinlikte bulunduk. Sizleri ileride Belediye Meclis üyeleri arasında göreceğimi düşünüyorum. Bizim çocuklarımız zekidir.” dedi.

Belediye Meclis Üyelerini oluştururken genç adaylar olmasına dikkat ettiğini belirten Esen, “En genç Belediye Başkanı değilim ama yönetimimizi kurarken en genç Meclis üyelerimizi seçtik. Bakın, Türkiye’de bu yaş ortalamasında bir meclis yoktur. Aldığımız bu emaneti, hizmet ile daha da ileri götürerek sizlere konforlu ve yaşanabilir bir Çankırı bırakmanın gayretindeyiz. Gelecek, sizlerin. Sizlere fırsat verildiğinde neler yapabileceğinizi çok rahat görüyoruz. 3. nesil insansız hava aracı yapıyoruz, bilişimde, teknolojide ne gerekiyorsa onları yapabiliyoruz. Yeter ki sizin gibi genç beyinlere fırsat verilsin. Bizler sizlere canı gönülden inanıyoruz. Çocuk Meclisimiz de ileriye yönelik şehrimize nasıl katkı sağlanacağını bizlere göstereceksiniz. Nasıl bir Çankırı istiyorsanız siz tasarlayacaksınız. İstekleriniz bizim için emirdir. Ülkede söz sahibi kişiler belki de bu meclisten çıkacak. Gösterdiğiniz cesaretinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.