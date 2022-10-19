Çocuk Hastanesi'nde 'Çık Dışarıya Oynayalım' motivasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği çerçevesinde Alikahya Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon aşıladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı çocuk şenliği bu kez Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon verdi.

Resim, boyama, çanta boyama ve yüz boyama gibi faaliyetlerden oluşan moral etkinliği çocuklar ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu yıl Kocaeli’nin tüm ilçelerinde “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı çocuk şenliği düzenleyerek coşku dolu anlar yaşatan Büyükşehir, sağlık sorunları nedeniyle bu etkinliklerden faydalanamayan çocukları da unutmadı. Bu bağlamda Büyükşehir, Alikahya Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Kitap boyama ve bez çanta boyaması gibi çeşitli etkinlikler yapan çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Çocukların yüzlerine bir gülümseme, hafızalarına bir mutluluk bırakmak amacıyla düzenlenen moral etkinliğinde ailelerin de mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklara oyuncak hediye edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.