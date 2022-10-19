Son Dakika

Çocuk Hastanesi'nde 'Çık Dışarıya Oynayalım' motivasyonu

YAŞAM 19.10.2022, 09:46
Çocuk Hastanesi'nde 'Çık Dışarıya Oynayalım' motivasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği çerçevesinde Alikahya Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon aşıladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı çocuk şenliği bu kez Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon verdi.

Resim, boyama, çanta boyama ve yüz boyama gibi faaliyetlerden oluşan moral etkinliği çocuklar ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu yıl Kocaeli’nin tüm ilçelerinde “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı çocuk şenliği düzenleyerek coşku dolu anlar yaşatan Büyükşehir, sağlık sorunları nedeniyle bu etkinliklerden faydalanamayan çocukları da unutmadı. Bu bağlamda Büyükşehir, Alikahya Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Kitap boyama ve bez çanta boyaması gibi çeşitli etkinlikler yapan çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Çocukların yüzlerine bir gülümseme, hafızalarına bir mutluluk bırakmak amacıyla düzenlenen moral etkinliğinde ailelerin de mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklara oyuncak hediye edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3