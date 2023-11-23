Çocuk Hakları Şenliği büyüledi

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Çocuk Hakları Şenliği” yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Hakları Birimi tarafından çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen birbirinden özel etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimince Dünya Çocuk Hakları Gününe özel Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sahnesi’nde düzenlenen “Çocuk Hakları Şenliği” büyük ilgi gördü. Şenlikte maske yapımı, marakas yapımı, boyama etkinliği, şapka yapımı, mandala yapımı, yüz boyama, bileklik yapımı ve akıl zeka oyunları gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Milli İrade İlkokulu Ritim Grubu, 7 Sanat Bale Gösterisi, İKGV Afrika Çocuk Dans Grubu, ESMEK Dans Öğretmeni Banu Bayar ve öğrencilerinin yaptığı gösterilerle büyük coşkuya sahne olan şenlikte çocuklar ayrıca uzman eğitmenlerden Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeler hakkında da bilgiler aldılar. Renkli şenlik müzikler ve danslar eşliğinde tamamlandı.

Şenlik sonunda çok mutlu olan çocuklar ve velileri, etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.