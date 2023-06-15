Civil eski günlerine kavuştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in doğal su kaynaklarını korumaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında birkaç yıl öncesine kadar kuruma aşamasına gelen Civil Deresi, eski günlerine kavuşturuldu.ORDU (İGFA) - Yıllardır herhangi bir faaliyetin yapılmadığı atıl durumdaki Civil Deresi yapılan ıslah çalışmalarıyla hem sosyal bir alana dönüştü hem de yelken ve kano sporcuları için antrenman sahası oldu.

KURUMAKTAN KURTARILAN CİVİL, ŞİMDİ KANO VE YELKEN SPORUNA HİZMET VERİYOR

2013 yılında kuruma aşamasına gelen Civil Deresi, Başkan Güler’in gayretleri sonucu şimdi sosyal bir alana dönüştü. Su kaynağı yükseltilen ve eski kötü günlerini geride bırakan Civil Deresi su sporuna hizmet veren bir görünüm kazandı. Kano ve yelken antrenmanlarının yapıldığı dere, şimdi renkli görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yenilenen haliyle yelken ve kano sporcularını ağırlayan Civil Deresi, yapılan çalışmalarla yelken ve kano sporu için çok daha verimli bir antrenman imkânı sunuyor. Yelken sporu için de önemli imkanlar sunan alan yıldızdan esen rüzgarıyla antrenman verimliliğini iki katına çıkarıyor.

BAKANLIĞI DÖNEMİNDE ÇALIŞMALARI BAŞLATMIŞTI

Başkan Güler, su kaynaklarının çoğaltılması amacıyla il genelinde 61 gölet inşa ettirdi. Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kendisine bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kanalıyla Ordu’nun derelerinin temizlenmesi, bent ve tahkimat yapılması amacıyla Karadeniz’e dökülen 64 km uzunluğundaki Cevizdere, 23 km uzunluğundaki Akçay, 52 km uzunluğundaki Elekçi ve 77 km uzunluğundaki Bolaman ırmaklarının eski coşkulu günlerine dönmesini sağlamıştı.