Çırağan Sarayı pembeye boyanacak

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, meme kanseri farkındalık ayı olan Ekim ayı süresince hem meme kanserine dikkat çekmek hem de erken tanının önemini vurgulamak için “Çırağan Sarayı Pembe Oluyor’’ sloganıyla destek oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Toplumun meme kanserine olan duyarlılığını artırmak ve meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek üzere 15 yıldır faaliyet gösteren MEMEDER ile bir araya gelen Çırağan Sarayı, sekiz yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle bu alandaki farkındalığa katkıda bulunuyor.

Çırağan Sarayı ev sahipliğinde gerçekleşen ve meme kanseri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte konuşan Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Çırağan Sarayı olarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak bilinen Ekim ayında çok sayıda etkinlik düzenleyerek MEMEDER’e desteğimizi bu yıl ile birlikte tam sekiz yıldır aralıksız devam ettirmenin sevincini yaşıyoruz. Dünya’nın dört bir yanından gelen konuklarımızı da bu farkındalığın bir parçası yaparak global olarak bilinçlendirme çalışmaları yürütmenin mutluluğunu taşıyoruz. MEMEDER ile yıllardır birlikte ilerleyerek bu farkındalığın bir parçası olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

ERKEN TANI MESAJI

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ise, “Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü. Tüm kadın kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturuyor. 70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkıyor. Meme kanseri sıklığı 50 yaşından sonra artıyor. Ülkemiz gerçeği ise batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması. Türkiye'deki her 5 meme kanseri hastasından biri 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında. 50 yaş altı meme kanseri oranı ülkemizde yüzde 50'ye yakın. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor. Kadınlarımıza bu bilgileri ulaştırmak ve taramalara katılımlarını artırmak üzere birçok proje ve marka iş birliği hayata geçiriyoruz. Tam da bu noktada bizlere çok büyük desteği olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul da bu yolculuğumuzda sekiz yıldır bize destek sağlıyor. Bu yıl da birbirinden özel aktivitelerle farkındalığın ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle kendilerine, sağladıkları katkılar için tekrar teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

EKİM AYINDAKİ PEMBE AKTİVİTELER

Çırağan Palace Kempinski İstanbul çalışanları Ekim ayı boyunca üniformalarının yakalarına pembe kurdele takarak dünyanın her noktasında gelen misafirlerinde farkındalık oluşturuyor. Ay boyunca otelin birçok noktasına pembe çiçek aranjmanları yerleştirilmesinin yanı sıra otelin ortak alanları ve restoranlarında farkındalığı artırmak üzere bilgi kartları ve hashtag kartları koyularak misafirlere bilgiler sunuluyor. Otelde konaklayan misafirlerin farkındalığa ve MEMEDER’e bağışa katılımlarını sağlamak amacıyla, konaklanan her bir gün için faturalarına isteğe bağlı olarak 50 TL ekleniyor. Ekim ayı içerisinde Çırağan Palace Kempinski çalışanlarına MEMEDER yönetim kurulundan farkındalık eğitimi verilerek bilinçlendirme çalışmalarında bulunuyor.

Farkındalığa lezzet katan çalışmalarda da bulunan Çırağan Palace Kempinski İstanbul; online alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop’ta sunulan şeker ilavesiz tatlardan oluşan “fit lezzetler” kategorisinde satılan tüm ürünlerin gelirini ay sonunda MEMEDER’e bağışlıyor. Gazebo Lounge’ın girişinde Çırağan Sarayı siluetinde dikkat çekici bir boyutta ve pembe renkli hazırlanan çikolata ve özel bilgi kartları ile misafirleri karşılıyor. Gazebo Lounge’da tüm masalarda farkındalığı artırıcı bilgi kartları yer alıyor. Restoranda sunulan çayın yanına pembe baklava, kahvenin yanına ise Çırağan Sarayı silüetinde minik pembe madlen çikolatalar servis ediliyor. Meşhur Beş Çaylarında yer alan lezzetler ise pembeye bürünüyor. Ekim ayına özel pembe renkte Çırağan Sarayı silüetinde madlen ve tarihi kapı modelinde çikolatalar Gazebo Lounge’da satışa sunuluyor.