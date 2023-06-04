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Çinli heyet Kırklareli’nde
YAŞAM 04.06.2023, 16:20
Çin Halk Cumhuriyeti Suining şehri ile Mart ayında imzalanan kardeş şehir anlaşmasının ardından bir heyet, Kırklareli’ni ziyaret etti.
KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile de bir araya gelen heyet, Atatürk Evi’ni gezdi ve buradan şükran duyguları ile ayrıldı.
2015 yılında Kırklareli’nde Karakaş Mahallesi’nde Suining Sokağı adı verilen bölgeyi de ziyaret eden heyet, şehrimizi çok beğendi.
Ekim ayında Suining’in ünlü sergi mekanı Linxiangeo’da Kırklareli’nin şehir imajı üzerine özel bir sergi açılacağı belirtildi.
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