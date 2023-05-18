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Çini sanatı yaşamın her alanında

YAŞAM 18.05.2023, 11:42
Çini sanatı yaşamın her alanında

Asıl mesleği bir zamanlar muhasebecilik olan fakat sıkıldığı için kendini sanat hayatına adayan ve aradığı mutluluğu sanatta bulan Beyhan Kavasoğlu, 17 yıldır çininin yanı sıra birçok sanat dalında da kendisini geliştirerek çalışmalarını sürdürüyor.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -  17 yıldır çini saninden özel eserler ortaya çıkaran Çini Tasarım Sanatçısı Beyhan Kavasoğlu, çini sanatının günümüzdeki yerini anlattı.

Aynı zamanda Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nde usta öğretici olarak görev yapan Kavasoğlu, geçmişte sadece medreselerde, camilerde, saraylarda kullanılan süsleme sanatının bulunduğu mekana vermiş olduğu enerjisel ve görsel olarak ve tarihi yaşatmak açısından birçok alanda da kullanılabildiğine dikkati çekti.

"İçerisinde bulunan enerjisel dengeyi insanlar araştırıp tarihini öğrendikten sonra bilimsel olarak da yapılan araştırmalardan sonra günümüzde sadece süsleme alanında değil de ev içerisinde bulunan dekor amaçlı eşyalarda, mutfak eşyalarında da kullanmayı görsel olarak da keyif almayı tercih ediyorlar" diyen Kavasoğlu, "Doğal olarak mutfaklarımızda, yemek masalarımızda, vazolarımızda, tabaklarımızda, duvarlarımızda kısacası her alanda kullanıma açılmış durumda. Böyle olunca da hem tarihimizi yaşatıyoruz, hem enerjisinden faydalanıyoruz hem de görsel güzelliği ile gözlerimize de bayram ettiriyoruz" dedi.

SANATTA SINIR YOKTUR

Kavasoğlu, sanatın hangi dalı olursa olsun sanatla uğraşanların özgür ruhlu olduklarını, sanatla ilgilenirken her dünyaya girip çıkma lükslerinin olduğunu düşündüğünü de söylerken, mesleğinden sıkılan ya da hayatında eksiklik hissedenlere tavsiyede bulunup, ''İnsanlar sanatın hangi dalı olursa olsun uğraşarak ruhlarına istediği özgürlüğü verebilirler. Çünkü sanatta sınır yoktur" dedi.

Bu zamanda kadar 27’si karma 7’si kişisel olmak üzere birçok sergisi olan Kavasoğlu, ayrıca birçok festivalde yer alırken, sosyal sorumluluk projelerinde de bulunduğunu insanlara yararlı olmak adına son nefesine kadar çalışmalarını sürdüreceğinin de altını çizdi.

Kavasoğlu, ayrıca çini sanatını ve çalışmalarını merak edenler içinse Tophane yamaçlarında Balibey Han’daki sanat atölyesinin kapılarının da sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

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