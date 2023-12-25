Son Dakika

Çınarlarımız Kocaeli'de hayatın içinde

YAŞAM 25.12.2023, 10:23
Çınarlarımız Kocaeli'de hayatın içinde

Kocaeli’nin 65 yaş üstü çınarları, Büyükşehir’in Hayatın İçindeyim projesiyle yaşamdan keyif almaya ve sosyal hayata katılmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatın İçindeyim Projesi’ kapsamında çınarlarımızın aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almasına yönelik çeşitli etkinliklerle bireylere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda egzersiz, halk oyunları, geri dönüşüm ve tiyatro kursları ile kıdemli yaş almış vatandaşlarımızın, sosyal hayatlarını canlı tutarak, ilerleyen yaşın onlar üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirgemek hedefleniyor.

EGZERSİZ KURSU

Egzersiz kursu 65+ üstü fiziksel olarak zorlayıcı durumu olmayan bireylerle yürütülüyor. Egzersiz belirli plan dâhilinde yapılan tekrarlı hareketler olarak tanımlanan ve sağlığın çok önemli bir bileşenidir. Egzersiz kursu, hava şartlarına bağlı olarak açık havada ya da Körfez ilçemizde bulunan 60+Aktif Yaşlanma Kulübünde, haftada bir gün yaklaşık 30-45 dakika arasında gerçekleştiriliyor.

HALK OYUNLARI

Çınarlarımıza yönelik gerçekleştirilen halk oyunları kursu ise Büyükşehir Belediyesi ile KO-MEK işbirliğiyle düzenleniyor. Müzik ve ritimle yapılan bu uygulamada, öne ve ters yöne adım alma hareketi, müziğe ve ritme ait vurguların el ve kol hareketleri uygulanıyor. Kursun amacı katılımcıların hem sosyalleşmeleri hem de hareket hallerinde devamlılığı sağlamak. Halk oyunları kursu haftanın bir günü Yahya Kaptan KO-MEK’te yaklaşık 3 saat boyunca veriliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM

KO-MEK işbirliğiyle gerçekleştirilen kursta 65+ yaş bireylerimizin boş zamanlarını atık malzemeler üzerine çalışarak atıklara yeniden hayat vermesiyle, aynı zamanda birbirleriyle olan bağları güçlendirmeleri, yardımlaşmaları, paylaşım içerisinde bulunmaları, hayal güçlerini harekete geçirmeye destek olmalarını sağlamaktadır. Geri dönüşüm kursu haftanın bir günü tam gün Körfez ilçemizde bulunan 60+Aktif Yaşlanma Kulübünde gerçekleştirilmektedir.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 16 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5