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Çınar ekibinin son durağı Hakkaniye Köyü
YAŞAM 17.01.2024, 17:47
İzmit'te köy ziyaretleri ile gönüllere dokunan Çınar Ekibinin son durağı Hakkaniye Köyü oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Hakkaniye Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi.
Hane ziyaretleri ile gönüllere dokunan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Hakkaniye Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların isteklerini ve önerilerini dinleyen ekip küçük hediyelerle vatandaşın yüzünde tebessüm oluşturdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını köy sakinlerine ileten Çınar Ekibi, hane ziyaretlerine devam edecek.
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