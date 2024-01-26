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Çınar Ekibine sıcak karşılama
YAŞAM 26.01.2024, 15:52
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, köy ziyaretlerine Güvercinlik Köyü’nde devam etti. Ekibi memnuniyetle karşılayan köy sakinleri talep ve önerilerini iletme imkanı bulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ailesi, kentin birçok noktasında halkı dinlemeye devam ediyor. Köy ziyaretleri gerçekleştiren Çınar Ekibi, son olarak Güvercinlik Köyü’nde vatandaşların kapısını çaldı. Ekibi büyük bir memnuniyetle karşılayan köy sakinlerine küçük hediyeleri takdim edildi, talep ve önerileri dinledi. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden köy halkı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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