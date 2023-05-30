Çınar Akademi hızlandırma kursu

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla eğitim veren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, ders döneminin bitmesinin ardından 12. Sınıf öğrencileriyle birlikte üç günlük hızlandırma kursunu Sarısu Gençlik Kampı’nda gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ders dönemi tamamlanırken hızlandırma kursları başladı.

Kurum bünyesinde eğitim alan 12. Sınıf öğrencileri üç günlük hızlandırılmış kurs sürecini Sarısu Gençlik Kampı’nda gerçekleştirdi.

Sabahları TYT, öğleden sonra AYT denemeleri olan öğrenciler; planlanan etüt saatleriyle denemelerin soru çözümüne katıldılar.

Çınar Akademi öğretmenleri, etütlerde deneme sorularınım çözümünün yanı sıra öğrencilerin eksik konularını gidermeye yönelik yoğun çalışmalar yaptılar.

Sınav ve etütlerin yanı sıra öğrencilerin sınav stresini azaltmalar yönelik doğa aktiviteleri gerçekleştirildi. Gençler 3 günlük kamp boyunca hem sınav öncesi stres attılar hem de eksik konularını tekrar gözden geçirme fırsatı buldular.