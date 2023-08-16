Çin Kültür Müsteşarı Ankara Konağı'nda

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve Kültür Ataşelerini Ankara Konağı'nda ağırladı.ANKARA (İGFA) - Çin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve Çin’den kültürel faaliyetlerde bulunmak için gelen kültür ataşeleri Ankara Kulübü Derneği’ni ziyaret etti.

Ankara Konağı'nda Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou arasında sohbet havasında geçen görüşmede, gelecekte yapılacak ortak plan ve projeler üzerine karşılıklı işbirliği konuları ele alındı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, ziyarette bulunan Çin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve kültür ataşelerine Ankara Konağı'nda yer alan Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi'ni gezdirerek, kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Görüşmenin ardından Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve yönetim kurulu üyeleri Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve Kültür Ataşelerine Ankara Konağı’nın içinde bulunan dernek genel merkezini, Ankara Kent Müzesi’ni, 100. Yıl Kütüphanesi’ni gezdirerek, Ankara Konağı'nda yapılan Seymen ve Bacıeren çalışmaları, Ferfene etkinlikleri ve Ankara Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ve kültür ataşesi ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Genel Başkan Özaslan, Ankara Kulübü Derneği olarak Ankara'nın kültürel ögelerini, zenginliğini gelecek kuşaklara aktarma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kültür Müsteşarı Meifen Zhou ise, Ankara Kulübü Derneği ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uluslararası faaliyetlerde işbirliği yapılmasının kültürel bağların daha da güçlendirilmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.