Çimento sektörünün adımları kadınları güçlendirecek

ÇEİS üyesi fabrikalarda atılacak adımlardan elde edilen gelir, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlanacakİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en köklü işveren sendikalarından Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), sektörde gönüllü olmayı teşvik etmek ve toplumsal konularda duyduğu hassasiyeti enerjiye dönüştürmek amacıyla bir proje başlattı.

Bir sosyal girişim olan Help Steps uygulaması iş birliği ile hayata geçirilen Gönüllü Adımlar projesi kapsamında, çimento endüstrisi çalışanlarının gün içinde atacakları adımlar bağışa dönüşecek. Türkiye çapında birçok ilde faaliyet gösteren çimento sektörü üyelerinin binlerce çalışanıyla katılacağı proje, Eylül 2022’de başlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne kadar devam edecek.

İlgili dönemde cep telefonuna Help Steps uygulamasını indiren tüm çalışanların atacağı her adım, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmelerine destek olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlanacak.

ÇEİS Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Açık, 'Gönüllü Adımlar' projesinin geçen yıl kadının toplumsal ve ekonomik hayattaki yerinin güçlendirilmesine destek olmak amacıyla ÇEİS tarafından başlatılan #BenimleGelecek projesi kapsamında hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Açık, ÇEİS’in başlattığı projeye katılmak için çimento sektörü çalışanı olma zorunluluğu bulunmadığını belirterek, dileyen herkesin cep telefonuna 'Help Steps' uygulamasını indirerek adımlarını projeye bağışlayabileceğini kaydetti.