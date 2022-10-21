'Çılgın Zamanlar'dan bol kahkalı perde

Cem Özer, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’in başrollerini paylaştığı “Çılgın Zamanlar”, sahnelendiği ilk akşam seyirci rekoru kırarak bol kahkahayla perdelerini açtı.İSTANBUL (İGFA) - Sam Bobrick’in ünlü eserinden Kemal Başar’ın yönetmenliğinde, Türkiye’de ilk kez sahnelenen, bir aldatma hikayesinin komik bir dille anlatıldığı ‘Çılgın Zamanlar” Duru Tiyatro’da seyirci karşısına çıktı.

Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği, alkışlarla sık sık kestiği ve kapalı gişe sergilenen oyunda kahkahalar havada uçuştu.

Cem Özer ile Zeynep Gülmez’in aldatan ve aldatılan eş, Kemal Başar’ın ise aşktan sersemlemiş 30 yıllık ortağını aldatan hain arkadaş olarak seyirci karşısına çıktığı Çılgın Zamanlar’da genç oyuncular İmren Çapanoğlu ile Caner Nalbantoğlu da renkli karakterlere hayat veriyor.

Kapalı gişe oynanan oyunun ilk gününde, sanatçıları aileleri ve dostları da yalnız bırakmadı. İlk gösterime katılanlar arasında; Eda-Metin Özülkü, Lale Başar, Orhan Kılıç, Banu Noyan, Hakkı Ergök, Masis Aram Gözbek, Alkış Peker, Fulden Akyürek, Yusuf Güney, Senem Tezsevin, Müge Akyamaç yer aldı.

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde sahnelenecek olan “Çılgın Zamanlar” son yıllarda sergilenen en eğlenceli tiyatro eseri olarak seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatıyor.