Çılgın Sayısal Loto talihlisi çekini aldı

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 180 milyon 245 bin 96 TL’lik büyük ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından 16 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Antalya Kumluca’dan oynayarak 180 milyon 245 bin 96 TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

37, 38, 63, 66, 78, 85 sayılarına isabet eden 180 milyon 245 bin 96 TL’yi kazanan talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.