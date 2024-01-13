Çılgın Sayısal Loto 5 milyon TL kazandırdı!

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin ilk çekilişinde, 5 bilen 1 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 1 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihli, 6 milyon 33 bin 634 TL ikramiye kazandı.

10-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabilir.