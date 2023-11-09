Çılgın Sayısal'ın talihlisi Antalya Muratpaşa'dan

Çılgın Sayısal Loto 1 kişiye 190 milyon 407 bin 141 TL’lik büyük ikramiye kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Antalya Muratpaşa’dan oynayan bir talihli, 190 milyon 407 bin 141 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı! Büyük ikramiye 6, 19, 44, 45, 50, 81 sayılarına isabet etti.



8 Kasım’da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Antalya Muratpaşa’dan oynayan ve 6 bilen bir talihli 190 milyon 407 bin 141 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı.



Sonuçlara Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden erişilebiliyor.

