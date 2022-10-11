Çılgın Sayısal'dan iki talihliye ekstra 5 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 2 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 2 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 2 talihli toplam 5 milyon 600 bin 737 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 2 milyon 800 bin 368 TL olarak paylaştılar.