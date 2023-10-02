Çılgın Sayısal'dan ekstra 60 milyon TL
Çılgın Sayısal Loto’da 4-30 Ekim tarihleri arasındaki çekilişler oyunseverlerin şansına şans katacak ve her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandıracak. “Milyonerler Festivali” boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlereİSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Festivali” oyunseverleri bekliyor. Milyonerler Festivali kapsamında, 4-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek her Çılgın Sayısal Loto çekilişinde oyunseverler garanti ekstra 5 milyon TL kazanacak. Bu tarihler arasındaki 12 çekilişle dağıtılacak toplam ekstra ikramiye ise 60 milyon TL olacak.
ÇEKİLİŞLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
4-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 5 milyon TL kazanacak. 5+1 bilen çıkmazsa ekstra 5 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak. 4-10 Ekim tarihleri arasında oyunseverlere verilecek toplam 60 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Festivali’nde birçok kazanan olacak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Erzurumspor
|7
|9
|10. Şanlıurfaspor
|7
|9
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Nottingham Forest
|7
|8
|12. Fulham
|6
|8
|13. Brentford
|7
|7
|14. Wolves
|7
|7
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Sevilla
|7
|7
|15. Mallorca
|8
|7
|16. Deportivo Alaves
|8
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3