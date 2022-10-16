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Çılgın Sayısal'dan 4 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı

YAŞAM 16.10.2022, 10:11
Çılgın Sayısal'dan 4 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 4 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 4 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 4 talihli toplam 5 milyon 850 bin 588 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 1 milyon 462 bin 647 TL olarak paylaştılar.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 5 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi Ankara Çankaya’dan, Tekirdağ Şarköy’den, Muğla Milas’tan ve millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

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