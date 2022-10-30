Çılgın Sayısal'da iki talihli ekstra 5 milyon TL kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 29 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 5+1 bilen 2 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA)- Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 2 talihliye 5 milyon TL ilave ikramiye kazandırdı. 29 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen 2 talihli toplam 6 milyon 418 bin 83 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 3 milyon 209 bin 41 TL olarak paylaştılar.



Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 5+1 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi İzmir Aliağa’dan ve İstanbul Gaziosmanpaşa’dan oynayarak kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.