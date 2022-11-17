Çılgın Sayısal'da bir kişi büyük ikramiyeyi kazandı

16 Kasım akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Antalya Kumluca’dan oynayan 1 kişi 180 milyon 245 bin 96 TL ikramiye kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye; 37, 38, 63, 66, 78, 85 sayılarına isabet etti.

Antalya Kumluca’dan oynayarak büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi tebrik eden şirket, çekiliş sonuçlarını çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlıyor.