Çılgın Sayısal'da 6 talihliye 5 milyon TL ekstra!
Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 6 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 6 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!
Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 6 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Adana Yüreğir’den, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’ndan, Edirne ile Elazığ Merkez’den oynayan 4 talihli ve millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 1 milyon 93 bin 545 TL ikramiye kazandı.
30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|9
|25
|2. Fenerbahçe
|8
|24
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpasa
|9
|15
|6. Hatayspor
|8
|14
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Trabzonspor
|8
|12
|10. Ankaragücü
|9
|10
|11. Sivasspor
|9
|10
|12. Alanyaspor
|8
|10
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|8
|7
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|8
|3
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Bandırmaspor
|9
|16
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Şanlıurfaspor
|9
|9
|14. Ümraniye
|9
|8
|15. Boluspor
|9
|7
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|6
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Newcastle
|9
|16
|6. Aston Villa
|8
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|8
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Atletico Madrid
|9
|22
|3. Girona
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Real Betis
|10
|14
|8. Rayo Vallecano
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Las Palmas
|10
|12
|11. Valencia
|9
|11
|12. Getafe
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Cadiz
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3