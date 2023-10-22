Çılgın Sayısal'da 6 talihliye 5 milyon TL ekstra!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 6 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 6 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 6 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Adana Yüreğir’den, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’ndan, Edirne ile Elazığ Merkez’den oynayan 4 talihli ve millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 1 milyon 93 bin 545 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.