Son Dakika

Çılgın Sayısal'da 6 talihliye 5 milyon TL ekstra!

YAŞAM 22.10.2023, 15:30
Çılgın Sayısal'da 6 talihliye 5 milyon TL ekstra!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 6 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 6 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 6 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Adana Yüreğir’den, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’ndan, Edirne ile Elazığ Merkez’den oynayan 4 talihli ve millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 1 milyon 93 bin 545 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 9 25
2. Fenerbahçe 8 24
3. A.Demirspor 8 17
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpasa 9 15
6. Hatayspor 8 14
7. Rizespor 9 14
8. Kayserispor 9 13
9. Trabzonspor 8 12
10. Ankaragücü 9 10
11. Sivasspor 9 10
12. Alanyaspor 8 10
13. Antalyaspor 9 9
14. Konyaspor 9 9
15. Gaziantep FK 9 9
16. Başakşehir 8 7
17. Pendikspor 9 7
18. Karagümrük 8 6
19. İstanbulspor 8 3
20. Samsunspor 7 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 21
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Bandırmaspor 9 16
6. Keçiörengücü 9 14
7. Gençlerbirliği 8 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 8 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Adanaspor 9 9
13. Şanlıurfaspor 9 9
14. Ümraniye 9 8
15. Boluspor 9 7
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 9 6
18. Altay 8 5
Takımlar O P
1. M.City 9 21
2. Arsenal 9 21
3. Liverpool 9 20
4. Tottenham 8 20
5. Newcastle 9 16
6. Aston Villa 8 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 8 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 8 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Atletico Madrid 9 22
3. Girona 9 22
4. Barcelona 9 21
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Real Betis 10 14
8. Rayo Vallecano 10 14
9. Osasuna 10 13
10. Las Palmas 10 12
11. Valencia 9 11
12. Getafe 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Cadiz 9 9
15. Mallorca 10 8
16. Villarreal 9 8
17. Deportivo Alaves 9 8
18. Celta Vigo 10 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 9 3