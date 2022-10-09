Çılgın Sayısal'da 5 bilen 7 talihliden biri Bursa'dan

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 7 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı.BURSA (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 7 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 7 talihli toplam 5 milyon 853 bin 238 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 836 bin 176 TL olarak paylaştılar.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 5 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan Eskişehir Odunpazarı’ndan, Tekirdağ Süleymanpaşa’dan, Bursa Osmangazi’den, Edirne Merkez’den, İstanbul Bakırköy, Kadıköy ve Kağıthane’den oynayan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.