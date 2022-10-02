Çılgın Sayısal'da 5 bilen 6 talihliye ekstra 5 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 1 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen ilk çekilişinde 5 bilen 6 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 6 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 1 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 6 talihli toplam 5 milyon 819 bin 556 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 969 bin 926 TL olarak paylaştılar.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 5 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan Ağrı Doğubeyazıt’tan, Sakarya Karasu’dan, Adana Yüreğir’den, millipiyangoonline.com üzerinden oynayan birer talihlimizi ve İstanbul Beylikdüzü’nden iki talihlimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.