Çılgın Sayısal'da 4 talihli ekstra kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 26 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 4 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Balıkesir Gönen’den, Denizli Acıpayam’dan, Kocaeli Çayırova’dan oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 1 talihli, kişi başı 1 milyon 448 bin 106 TL ikramiye kazandı.