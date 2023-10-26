Çılgın Sayısal'da 4 bilenler ekstra kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 197 talihliye toplamda ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - ‘Milyonerler Festivali’nin 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 4 bilen 197 talihli toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandı!

Festivalde 197 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazanırken, 4 bilen 197 talihli, kişi başı 37 bin 825 TL ikramiyenin sahibi oldu.

30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmayı hedefliyor.

Çekiliş sonuçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.