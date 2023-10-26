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Çılgın Sayısal'da 4 bilenler ekstra kazandı
YAŞAM 26.10.2023, 12:53
Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 197 talihliye toplamda ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - ‘Milyonerler Festivali’nin 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 4 bilen 197 talihli toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandı!
Festivalde 197 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazanırken, 4 bilen 197 talihli, kişi başı 37 bin 825 TL ikramiyenin sahibi oldu.
30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmayı hedefliyor.
Çekiliş sonuçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. Kasımpasa
|10
|18
|4. A.Demirspor
|9
|17
|5. Beşiktaş
|9
|16
|6. Kayserispor
|10
|16
|7. Trabzonspor
|9
|15
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|9
|14
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|9
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|9
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Gençlerbirliği
|9
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Keçiörengücü
|9
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Şanlıurfaspor
|10
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Boluspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|24
|2. M.City
|9
|21
|3. Arsenal
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Chelsea
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|9
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|11
|26
|2. Real Madrid
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Valencia
|10
|14
|9. Real Betis
|10
|14
|10. Osasuna
|10
|13
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|10
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|11
|7
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3
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