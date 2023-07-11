Çılgın Sayısal'da 3 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 10 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen üçüncü çekilişinde 5 bilen 3 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 3 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Çanakkale Merkez’den, Aydın Kuşadası’ndan ve Kırşehir Merkez’den oynayarak 5 bilen 3 talihli kişi başı 1 milyon 969 bin 879 TL ikramiye kazandı.



5-31 Temmuz tarihleri arasındaki Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.