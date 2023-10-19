Çılgın Sayısal'da 2 talihli de ekstra kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 2 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli, kişi başı 3 milyon 77 bin 343 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali kapsamında oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflendi.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.